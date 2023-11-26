رئيس جامعة بنى سويف الأهلية: برنامج جديد لنظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني بآداب

عقد الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، اجتماعا موسعا مع منسقي البرامج لمتابعة سير العمل ، وذلك بحضور الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة.

واطلع رئيس الجامعة خلال الاجتماع على آخر المستجدات و التطورات المتعلقة بسير العملية التعليمية، موجهاً بتذليل جميع العقبات أمام الطلاب وتوفير وسائل الراحة لهم، وتيسير كافة الإجراءات وضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية لصقل مهارات الطلاب البدنية والعقلية.



واستعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع تقريرا حول زيارة وفد قطاع الآداب بالمجلس الأعلي للجامعات للجامعة الأهلية للوقوف على الموارد البشرية لتفعيل برنامج نظم المعلومات والأرشيف الالكتروني التابع لقطاع الفنون و العلوم الانسانية بالجامعة، مؤكدا أن الجامعة لا تألوا جهدا في إضافة برامج جديدة متميزة تواكب تطورات سوق العمل ومطابقة لمعايير الجودة الأكاديمية.

ولفت إلى أن البرنامج الجديد يستهدف إعداد متخصصين فى مجال نظم المعلومات وتطبيقاتها في إدارة الوثائق الالكترونية ، فضلا عن إدارة المحتوى الرقمي للمواقع الالكترونية.