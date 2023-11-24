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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش نتائج 38 زيارة تفتيش على الخدمات بالوحدات المحلية والمديريات

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، يعرقل جهود الدولة التنموية،مشيراً إلى تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمةللمواطنين،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل . 


جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،عرضه أ. أحمد محمد دسوقى مدير عام التفتيش المالي والإداري بالديوان العام،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة ،خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر الجاري،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية

وتبين من  التقرير أنه تم،خلال الفترة المذكورة،توجيه 38 من الحملات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات  والمشروعات التابعة للمحافظة،بواقع 6 زيارات(لقرى:إهناسياالخضراء ،براوه الوقف ،اشمنت،قاي ،دنديل ،بهبشين ) ، بجانب  19 حملة تفتيش علي قطاع الصحة ،شملت :مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة  وإدارات صحية وهي (إدارتي  ناصر  وبني سويف ،، تمام كساب ،محجوبة ،إهناسيا الخضراء ،صحة الأسرة بقرية البرانقة ،على حمودة ، العلالمة ،صحة الأسرة بقرية الحمرايا ،شاطر زادة ،براوه الوقف،اشمنت ،بني هارون ،منيل غيضان ،معصرة نعسان ،الزيتون ، بني حدير ،دنديل ،بهبشين

وفي قطاعات التعليم والزراعة والتضامن ، تم تنفيذ 12 زيارة شملت مدارس ( إهناسيا الخضراء التجارية المشتركة ، مدرسة الشعب الإعدادية بنين ،مدرسة النيل الإبتدائية ، الشهيد إسماعيل أحمد عيد الإعدادية بنين ، الزهراء الابتدائية بنات التابعة لإدارة بني سويف ، عبد الرحمن هديب  /ناصر  ،الجزيرة الإبتدائية المشتركة ) ، علاوة على الإدارات الزراعية بسمسا وبن سويف ، ووحدات بندر" أول و وخامس الإجتماعية ، وإدارة  تضامن البندر ببني سويف،الإدارة الإجتماعية بناصر

من جانبه كلف المحافظ مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في  :حالات غياب ،والعمل على تلافي بعض أوجه التقصير في منظومة العمل مع  استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات في هذا الجانب

 

الإدارة العامة لل الإدارة العامة الادارة العامة ل الجهات الرقابية أستمرار المتابعة المشروعات الجاري تنفيذها محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وحدات صحية نوفمبر الجاري

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