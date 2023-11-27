القبض على لص سرقة المساكن بالقاهرة وشريكه

ضبط رجال الأمن عاطل بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المساكن وإعادة المسروقات ، وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من سائق مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة مركبة "التوك توك" خاصته من أمام العقار محل سكنه.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم ، تم ضبطه وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها .

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بإسلوب "كسر الباب" وأقر بإرتكابه عدد (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وأقر بتصرفه فى المسروقات ببيعها لدى عميله "سئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) "تم ضبطه" وبحوزته المسروقات المستولى عليها .

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وأتهموه بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.