ضمت 11 مصريا.. تفاصيل مفاجئة حول غرق سفينة شحن قرب اليونان

ذكرت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية، نقلا عن شهادة البحار الذي تم إنقاذه من السفينة، أن سفينة الشحن رابتور التي ترفع علم جزر القمر، والتي غرقت بالقرب من ليسبوس باليونان، كانت متجهة إلى أوكرانيا.

أوضحت “كاثيميريني” أن “معلومات جديدة ظهرت حول سفينة الشحن رابتور التي غرقت أمس قبالة جزيرة ليسبوس.. وبحسب التقارير، تم إدراج السفينة في القائمة السوداء من قبل هيئات المراقبة الدولية… وذلك لأنه تم اكتشاف قبل 24 شهرًا أن وثائق أفراد الطاقم غير صالحة”.

كتبت الصحيفة: "كانت هناك عمليات دخول غير قانونية.. ويتم تفسير هذا على أنه إشارة إلى أن السفينة ربما قامت برحلات غير قانونية وغير معلنة، أي أنها ربما كانت متورطة في التهريب".

وأضافت أن "شكوك السلطات زادت من حقيقة أن البحار الذي تم إنقاذه أخبر مسؤولي خفر السواحل أن الوجهة النهائية للسفينة هي أوكرانيا وأن إسطنبول كانت نقطة للتزود بالوقود".

ولفتت إلي أن “الطاقم، على الأرجح اتباعًا لتعليمات مالك السفينة، لم يطلب المساعدة يوم السبت، على الرغم من حقيقة أن المياه بدأت تتدفق إلى داخل السفينة”.

وغرقت السفينة أمس الأحد، وكان على متن الطائرة 14 فردًا من أفراد الطاقم - هندي واحد و11 مصريًا واثنان من المواطنين السوريين.

وتم إنقاذ بحار مصري وانتشال جثة أحد أفراد الطاقم المقتول.