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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: إعلان إسرائيل إضافة 50 أسيرة فلسطينية "قائمة مقترحة للتفاوض"

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ، اليوم الثلاثاء، أن إعلان إسرائيل عن إضافة 50 أسيرة فلسطينية إلى قائمة الأسرى هي قائمة مقترحة للتفاوض.

وقال مكتب إعلام الأسرى أن ما أعلنه الاحتلال اليوم عن إضافة  50 أسيرة فلسطينية في سجونه إلى قائمة الأسرى السابقة التي أعلن عنها في بداية الحديث عن اتفاق التهدئة الإنسانية في غزة قائمة مقترحة للتفاوض حولها خلال الساعات القادمة مع تمديد اتفاق التهدئة الإنسانية يومين إضافيين. 

جدير بالذكر أن غزة دخلت "الهدنة الإنسانية" حيز التنفيذ، في تمام الساعة السابعة من صباح الجمعة الماضية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي بحق الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتسمح الهدنة، التي جرت برعاية قطرية أمريكية مصرية، بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وقبيل انتهاء الهدنة اليوم ، توصل الوسطاء المصريين والقطريين لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين مقابل الإفراج عن 10 رهائن إسرائيلية عن كل يوم إضافي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

وخلال أيام الهدنة، لن يتمكن 1.7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت قوات الاحتلال التي اجتاحت بدباباتها وآلياتها العسكرية تلك المناطق، باستهدافهم.

وتحاول طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، حيث يقدّر عدد المفقودين بنحو 7000 مواطن، بينهم أكثر من 4700 طفل وإمرأة، ما سيكشف مزيدا من الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق فلسطين على مدار 48 يوما.  

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