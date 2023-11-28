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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق علاج الالتهاب الرئوي.. وحيل تعجل الشفاء

الالتهاب الرئوي
الالتهاب الرئوي

يعد الالتهاب الرئوي من المشكلات الشائعةخلال فصل الشتاء وهو يختلف عن أدوار البرد الانفلونزا، حيث أنه يصيب الرئة بشكل اساسي وتكن أعراضه أكثر شدة. 

نقدم لكم طرق علاج الالتهاب الرئوي وفقا لما جاء في موقع NHS
سيتم إعطاؤك عادةً مضادات حيوية لعلاج الالتهاب الرئوي ويتحسن معظم الناس خلال 2 إلى 4 أسابيع.

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بعض الناس أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض خطير عند الإصابة بالالتهاب الرئوي وقد تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج إذا:

العمر يزيد عن 65 عامًا
المعاناة من مرض القلب والأوعية الدموية أو حالة رئوية طويلة الأمد
 الأطفال الصغار والرضع 


في المستشفى، سيتم إعطاؤك عادةً السوائل والمضادات الحيوية لعلاج العدوى وقد يتم إعطاؤك أيضًا الأكسجين لمساعدتك على التنفس.

قد يتم إرسالك لإجراء تصوير بالأشعة السينية لصدرك واختبارات الدم للتحقق من الحالات الأخرى.


إذا تم إعطاؤك مضادات حيوية لتتناولها في المنزل، فاتصل بطبيبك إذا لم تشعر بالتحسن من الالتهاب الرئوي بعد تناولها لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

 

عادات تقلل الالتهاب الرئوي:
هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في التعافي من الالتهاب الرئوي وتقليل خطر انتشاره إلى أشخاص آخرين.


استرح حتى تشعر بالتحسن - حاول البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو لا تشعر أنك بصحة جيدة بما يكفي للقيام بالأنشطة العادية

شرب الكثير من السوائل

تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين للمساعدة في تخفيف الألم أو ارتفاع درجة الحرارة

قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس

ضع المناديل المستعملة في سلة المهملات في أسرع وقت ممكن

اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون. 


لا تتناول أدوية السعال حيث تساعد جسمك على التخلص من العدوى. 

لا تدخن وتجالس المدخين ، فهو من أكثر الأشياء التي تزيد الالتهاب الرئوي. 

الإلتهاب الرئوي التهاب الرئوي البرد والإنفلونزا الباراسيتامول المضادات الحيوية فصل الشتاء

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