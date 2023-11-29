مصطفى الفقي: إسرائيل ليست عبدًا مطيعًا لأمريكا.. ولديها لوبي خاص بها|فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن إسرائيل ليست عبدًا مطيعًا للولايات المتحدة الأمريكية مثلما يعتقد البعض، معلقا: "هذا كلام غير دقيق، بل إنه يناقش ولديه أدواته للتأثير على أمريكا ولديه اللوبي الخاص به من جماعات ضغط مختلفة".

وأضاف "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على شاشة MBC مصر، أن إقناع إسرائيل يبدو أحيانًا مشكلة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها غالبًا ما تنجح ولكنها تعترف بأن هناك ضرورة في إقناع إسرائيل لتتخذ الإجراءات التي قد يتوافق مع الرغبة الأمريكية، معلقاً: "أمريكا عايزة هدوء في العالم ومش عايزة حرب إقليمية".

الغليان و الغضب في كثير من الشعوب

ولفت "الفقي"، إلى أن هناك كثيرًا من الدول الداعمة لإسرائيل أصبحت ترى أن الأمر بلغ منتهاه، وأن ذلك إسراف شديد جدًا في استخدام القوة ورد الفعل لا يتناسب مع الفعل إطلاقاً، مؤكدًا أن هناك إحساسًا بالغليان والغضب في كثير من الشعوب وليست الحكومات.

