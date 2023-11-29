تفاصيل أحدث الخدمات للتفاوض على السعر فى النقل التشاوري

أعلنت "دي دي" المنصة المتخصصة عالميا في خدمات النقل التشاوري، عن إطلاق خدمة جديدة ، تتيح التفاوض على أسعار الرحلات.

تتيح الخدمة للمستخدمين إمكانية اختيار السائقين والتفاوض على الأسعار وفقًا لمعايير محددة مثل موديل السيارة، والتقييمات، والخبرة/الملف الشخصي، ووقت الوصول المتوقع، بالإضافة إلى اختيار الرحلات بناءً على الوجهة المرغوبة.

والنقل التشاوري هو نوع من خدمات النقل المبتكرة التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة لربط الركاب بالسائقين عبر منصات التطبيقات الهاتفية.

يتيح النقل التشاوري للركاب طلب وحجز رحلاتهم ونقلهم بسهولة ومرونة، ويعتبر بديلاً مرنًا ومنخفض التكلفة عن وسائل النقل التقليدية مثل سيارات الأجرة التقليدية.

وتعتمد خدمات النقل التشاوري على تطبيقات الهواتف الذكية التي تتيح للمستخدمين طلب سيارة وتحديد الوجهة المطلوبة، وتعرض معلومات حول السائق المعين والمركبة، بالإضافة إلى تقدير وقت الوصول والتكلفة التقريبية للرحلة.

ويمكن للركاب أيضًا تقييم السائقين وتقديم تعليقات حول تجربتهم بعد الانتهاء من الرحلة.