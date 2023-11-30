وكيل صحة القليوبية : رفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية

ترأس الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعا بحضور مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية لمراجعة كافة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية حيث تضمن الاجتماع عدة توصيات أهمها التأكيد علي تفعيل الغرفة المركزية داخل ديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية مديرين العموم ومدير مركز المعلومات لمتابعة الحشد والتأمين لكافة الناخبين في اللجان الانتخابية علي مدار اليوم.



كما شملت التوجيهات خلال الاجتماع، بعمل لجان فرعية تمثل اللجنة المركزية؛ بكل إدارة صحية وكل مستشفي من المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية من أجل تشجيع الأفراد العاملين بكل منشأة صحية علي الإدلاء بأصواتهم، والتعبير عن أرائهم، والمشاركة في هذا الحدث الهام، علي أن يتم تقسيم الناخبين علي الأيام الثلاثة للانتخابات منعاً للتكدس والازدحام، وتكليف مدير مركز المعلومات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لتسهيل تحديد أماكن اللجان الانتخابية لجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة تسهيلا عليهم.



وأيضا شملت الاهتمام بالتأمين الطبي للناخبين عن طريق تقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لكافة المترددين علي لجان الانتخابات، إلي جانب تواجد القوافل الطبية بالقرب من اللجان الانتخابية للتأمين الطبي للناخبين خاصة بالأماكن الريفية، والتأكيد علي توافر كافة أدوية ومستلزمات الطوارئ، ومراجعة الأرصدة، وتوفير كل ما يلزم من التجهيزات والاحتياجات الخاصة بالعملية الانتخابية من أسرة، وكراسي متحركة وغيرها