عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام الأمم المتحدة يرحب بقرار تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار" في افتتاح COP28

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو جوتيريش، اليوم الخميس، بقرار تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار" في افتتاح قمة COP28 كأداة أساسية لتحقيق العدالة المناخية.

وقال جوتيريش: “أدعو القادة إلى تقديم مساهمات سخية وبدء COP28 على أساس قوي”.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة رحبت، بإطلاق صندوق «الخسائر والأضرار»، وأعلنت مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في الصندوق.

بمئات ملايين الدولارات.. اعتماد قرار صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية

رئيس البرازيل يصل إلى الإمارات للمشاركة في COP28.. شاهد

كما ساهمت الولايات المتحدة  بمبلغ 17.5 مليون دولار في صندوق «الخسائر والأضرار»، في حين تعهدت ألمانيا بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات الصندوق، وبريطانيا 60 مليون جنيه إسترليني، واليابان بـ10 ملايين دولار.

ومن جانبه؛ قال الدكتور سلطان الجابر رئيس (كوب28)، بعد اعتماد قرار تشغيل الصندوق الذي أُقرّ إنشاؤه في (كوب27): «أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا».

جوتيريش صندوق الخسائر والأضرار الأمين العام للأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

قرار عاجل من نتنياهو ضد منفذي هجوم القدس

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

موضوعات متعلقة

أطباء بلا حدود: الوضع في غزة كارثي وتخطى حدود الأزمات الإنسانية

رئيس البرازيل يصل إلى الإمارات للمشاركة في COP28.. شاهد

الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل مباحثات الرئيس الفلسطيني وبلينكن

ملك الأردن يتوجه إلى دبي للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28

بيان مهم من السفارة المصرية في السنغال بشأن الانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسي يصل إلى الإمارات للمشاركة في COP28

مدينة جديدة في بريطانيا تعلن إفلاسها

قرار عاجل من نتنياهو ضد منفذي هجوم القدس

ترشيحاتنا

المرشح الرئاسي حازم عمر يوضح تفاصيل برنامجه في أول 100 يوم

مسئول إسرائيلي: إطلاق سراح المحتجزين على دفعات اليوم سببه وجودهم بأماكن مختلفة

أماكن وأوقات مختلفة.. إسرائيل تكشف عن تغيير في عملية تسليم الرهائن اليوم

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح

بيان مهم من السفارة المصرية في الدوحة بشأن انتخابات الرئاسة

أمين عام الأمم المتحدة يرحب بقرار تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار" في افتتاح COP28


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل الطيارة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 10 صور آثارت ضجة لـ ياسمين صبري| شاهد

فوق المليون ونص.. سعر إطلالة إليسا في سباق فورميلا يثير الجدل| شاهد

بعد إعتزالها التمثيل.. 10 صور آثارت الجدل لـ إنجي شرف

فيديو

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

أنا مسلمة.. ياسمين صبري ترد على أنباء زواجها سرا.. فماذا قالت؟

محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ