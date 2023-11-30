أمين عام الأمم المتحدة يرحب بقرار تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار" في افتتاح COP28

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو جوتيريش، اليوم الخميس، بقرار تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار" في افتتاح قمة COP28 كأداة أساسية لتحقيق العدالة المناخية.

وقال جوتيريش: “أدعو القادة إلى تقديم مساهمات سخية وبدء COP28 على أساس قوي”.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة رحبت، بإطلاق صندوق «الخسائر والأضرار»، وأعلنت مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في الصندوق.

كما ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ 17.5 مليون دولار في صندوق «الخسائر والأضرار»، في حين تعهدت ألمانيا بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات الصندوق، وبريطانيا 60 مليون جنيه إسترليني، واليابان بـ10 ملايين دولار.

ومن جانبه؛ قال الدكتور سلطان الجابر رئيس (كوب28)، بعد اعتماد قرار تشغيل الصندوق الذي أُقرّ إنشاؤه في (كوب27): «أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا».