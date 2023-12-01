سفير مصر بالسعودية: ملحمة وطنية من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

أكد السفير أحمد فاروق سفير مصر فى السعودية، أن الجالية المصرية في السعودية تعتبر الأكبر على مستوى العالم، وأنه من الساعة التاسعة هناك اقبال كبير وملحمة وطنية تحدث من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.



وأضاف خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن الناخبون لديهم حماس لممارسة حقهم الدستوري، في الانتخابات الرئاسية.



وكشف أن هناك تعاون بين السلطات السعودية و السفارة المصرية لتأمين الانتخابات وتصويت الجالية المصرية.

ولفت إلي أن هناك تسهيلات كبيرة لكل مصري يدلي بصوته، وأن الهيئة الانتخابية، حددت أن التصويت من 9 صباحًا حتى 9 مساء.



وأوضح أن التصويت يكون بجواز السفر، ومن الممكن أن يكون بصورة الرقم القومي.

