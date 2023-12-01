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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهم بق.تل ربة منزل داخل بيتها لسرقتها بالقليوبية

جثة
جثة

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل عثرا عليها مقتولة بعدة طعنات داخل منزلها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وتم نقل الجثة للمستشفى والقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ورود بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة ربة منزل عثر اعليها مقتولة داخل منزلها بدائرة المركز.


وتم تشكيل فريق بحث قادة مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات الى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه جار المجنى عليها عاطل "له معلومات جنائية".


زعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة  بقصد السرقة ، وإستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالى، كما أرشد عن المسروقات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة وطلبت تحريات مباحث المركز حول ظروف وملابسات الواقعة.

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