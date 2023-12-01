السنغال وبايرن ميونيخ يتلقيان ضربة موجعة بإصابة نجمهما

تعرض بايرن ميونخ، لضربة كبيرة، اليوم الجمعة، بافتقاد أحد نجومه خلال الأشهر المقبلة بعد إصابة نجمه بونا سار.

وأعلن النادي البافاري عبر موقعه الرسمي عن إصابة بونا سار بتمزق في الرباط الصليبي بركبته اليسرى أثناء التدريبات، وخضع المدافع السنغالي صاحب ال31 عاما لعملية جراحية اليوم الجمعة، وسيغيب عن الملاعب خلال الأشهر المقبلة.



وشارك سار في 5 مباريات رفقة بايرن ميونخ في جميع المسابقات هذا الموسم، صنع خلالها هدفا وحيدا في منافسات كأس ألمانيا.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب.

ويستعد العملاق البافاري لاستقبال يونيون برلين على ملعب أليانز أرينا غدا السبت، ضمن الجولة 13 من الدوري الألماني.

