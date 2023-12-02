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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيطاليا في مجموعة الموت .. قرعة الأمم الأوروبية يورو 2024

أمم أوروبا
أمم أوروبا

عقدت في مدينة هامبورج الألمانية، قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بعد انتهاء مباريات التصفيات المؤهلة رسمياً إلى النسخة المقرر إقامتها فى ألمانيا خلال شهر يونيو المقبل.

ينتظر أن يتأهل 3 منتخبات من خلال ملحق فرق دوري الأمم الأوروبية التي لم تتأهل بشكل مباشر من التصفيات، ليكتمل العدد 24 منتخبا.

ووقعت إيطاليا حاملة اللقب في مجوعة الموت مع إسبانيا وألبانيا وكرواتيا ضمن المجموعة الثانية

جاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى

- ألمانيا
- المجر
- اسكتلندا 
- سويسرا


المجموعة الثانية

- إسبانيا 
- ألبانيا 
- كرواتيا
- إيطاليا

المجموعة الثالثة

- إنجلترا 
- الدنمارك
- سلوفنيا 
- صربيا


المجموعة الرابعة

- فرنسا 
- النمسا 
- هولندا
- الفائز من التصفيات 1


المجموعة الخامسة

- بلجيكا 
- رومانيا 
- سلوفاكيا 
- الفائز من التصفيات 2

المجموعة السادسة

- البرتغال 
- تركيا 
- التشيك
- الفائز من التصفيات 3

 

أقيم حفل القرعة في قاعة الحفلات الموسيقية فى مدينة هامبورج، وهي واحدة من المدن العشر المضيفة للمسابقة، حيث تستضيف خمس مباريات، أربع مباريات جماعية وربع النهائي.

جاءت قائمة المتأهلين إلى يورو 2024 كالتالي ألمانيا (البلد المضيف) – بلجيكا – فرنسا – البرتغال – إسبانيا – اسكتلندا – تركيا – النمسا – إنجلترا – المجر – سلوفاكيا – ألبانيا – الدنمارك – هولندا – رومانيا – سويسرا – صربيا – إيطاليا – التشيك – سلوفينيا – كرواتيا.

ومع تأهل ألمانيا تلقائيًا كمضيف، سيتم منح 20 مكانًا آخر في يورو 2024 للفرق التي نجحت في اجتياز عملية التأهل، كفائزين أو وصيفين من المجموعات العشر المؤهلة.

يتم التنافس على المراكز الثلاثة الأخيرة في بطولة أمم أوروبا 2024 من قبل 12 فريقًا بناءً على أدائهم في دوري الأمم الأوروبية 2022/23، وسيتم إجراء التصفيات في شهر مارس لتقليص الفرق الـ 12 إلى الثلاثة الأخيرة.

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