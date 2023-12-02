الكويت .. انتهاء اليوم الثاني للتصويت بعد إقبال كثيف للناخبين المصريين | فيديو

شهدت السفارة المصرية في الكويت اليوم السبت أعداد كبيرة من الناخبين المصريين تجمعوا أمام المقر الانتخابى للجنة الفرعية للانتخابات بالسفارة؛ للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 قبل انتهاء العملية الانتخابية في تمام الثامنة مساء اليوم.

أكدت السفارة المصرية في الكويت حرصها على تسهيل عملية الاقتراع أمام كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، منذ أن فتحت أبوابها صباح اليوم السبت - اليوم الثاني للاستحقاق الوطني الانتخابات الرئاسية 2024 - في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الكويت (الثامنة بتوقيت القاهرة).

وشهد اليوم الثاني إقبالا متزايدا من أبناء الجالية المصرية المتواجدين في الكويت من المقيمين والزائرين، ووصلوا الى مقر اللجنة الفرعية للانتخاب حاملين الأعلام المصرية، من مختلف الفئات العمرية ولاسيما من كبار السن والسيدات وذوي الهمم الخاصة.

وأكدت قنصل عام مصر بالكويت السفيرة هبة زكي، حرص المرأة المصرية المتواجدة في الكويت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن تصويت المصريين في الكويت بالانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول شهد إقبالا قويا ومميزا من الأُسر المصرية والسيدات في دولة الكويت.



وقالت قنصل عام مصر بالكويت، إن مشاركة المرأة المصرية وحرصها على تأدية واجبها الوطني هي رسالة واضحة بأهمية أداء الواجب الوطني عبر المشاركة الإيجابية والفعالة من خلال التصويت في الانتخابات التي تحدد مستقبل الوطن.

أعربت السفيرة هبة زكي عن التطلع إلى أن يستمر الإقبال المتزايد على التصويت الذي نشهده اليوم خلال اليومين القادمين، مؤكدة أن التسهيلات التي تقدمها السفارة تجعل عملية التصويت لا تزيد عن ثلاثة دقائق، ومضيفة أن المصريين يدلون بأصواتهم في أجواء احتفالية.