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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة سياسية: الإنسان المصري أصبح على درجة عالية من النضج في عهد السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكدت سمية عسلة، الباحثة السياسية، أن الإقبال على الإنتخابات الرئاسية الحالية في الخارج كبير، خاصة أن هذا الإقبال جاء بعد التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة، خلال السنوات الأخيرة.

وقالت سمية عسلة، خلال لقاء لها لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن الإنسان المصري أصبح على درجة عالية من النضج، في عهد الرئيس السيسي، مؤكدة أن المواطن المصري أصبح لديه وعي كبير.

 

 الدولة تعاملت بحكمة 

وتابعت الباحثة السياسية، أن الدولة واجهت تحديات كبيرة خاصة على مستوى السنوات الأخيرة، بداية من الأزمة الروسية الأوكرانية، وبعدها الأزمة الليبية والسودانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، ولكن مع ذلك الدولة تعاملت بحكمة في تلك الأزمات.

الانتخابات الرئاسية الأنسان المصري الرئيس السيسي المواطن المصري رشا مجدي

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