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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من نواذيبو الموريتاني بعد فوزه على بيراميدز

بيراميدز
بيراميدز

أعرب بون أعمر، لاعب نادي نواذيبو الموريتاني، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب بيراميدز مساء السبت بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال بون أعمر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" سعيد جدا بالفوز على بيراميدز أحد افضل الأندية المصرية والإفريقية، فلم يكن يتوقع أحد أن نحقق الفوز على الفريق المصري".

وواصل :" لاعبو نواذيبو الموريتاني كانوا في أقصى حالات التركيز خاصة بعد طرد المدافع، وقاتلنا حتى نخرج من المباراة بالثلاث نقاط، وبالفعل حققنا المفاجأة".

وزاد :" الهدف الذي سجلته في شباك بيراميدز كان في وقت مناسب من أجل منحنا السيطرة على اللقاء، والهدف الثاني الذي سجله بديلي عبد الله في شباك بيراميدز كان رائعا للغاية".

وأتم قائلا :" الاتحاد الموريتاني يسعى لتطوير الكرة من أجل التواجد على منصات التتويج في القارة الإفريقية".


 

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