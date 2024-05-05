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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار «مهرجان ختام الأنشطة»|انطلاق مسابقة «درع التميز الكشفي» بمراكز شباب كفر الشيخ

صدى البلد

 قال محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، إنه تم انطلاق فعاليات مسابقة «درع التميز الكشفي»، والتي تقام بمراكز شباب كفرالشيخ، بمشاركة أعضاء فرق الجوالة والجوالات، وأعضاء أندية التطوع، وعدد من أعضاء مراكز الشباب من 30 مركزا تابعا لإدارة شباب كفرالشيخ، ضمن خطة النشاط الكشفي، تحت شعار «مهرجان ختام الأنشطة»، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.


وأكد المحافظ على أهمية هذه المسابقة في تنمية مهارات الشباب وصقل قدراتهم الكشفية، وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بينهم، وغرس قيم الوطنية والانتماء في نفوسهم .. مشيرا إلى أن مسابقة «درع التميز الكشفي»، تعد من أهم الفعاليات الكشفية التي تقام على مستوى المحافظة، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الكشفية وتطويرها، وإعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء الوطن.


من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن المديرية تحرص على تنفيذ مثل هذه المهرجانات والأنشطة الكشفية والتطوعية المختلفة، والتي تسهم في تأهيل الكوادر الشبابية، ومشاركتهم في البناء المجتمعي، والتنمية المجتمعية المستدامة، لخلق جيل واعٍ لديه انتماء لوطنه، ورفع الروح المعنوية للشباب، وتبادل الخبرات، وتنمية روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة إلى صقل مهارات الاعتماد على النفس والقيادة والعمل بروح الفريق.
 

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