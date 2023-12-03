باحثة سياسية: مصر أصبحت دولة قوية والعالم كله يهتم بالتواصل معها

أكدت سمية عسلة، الباحثة السياسية، أن الدولة المصرية اهتمت بمشروعات البنية التحتية والتنمية، وهو ما ساعد الدولة على استضافة ما يقرب من 10 ملايين لاجئ من مختلف دول العالم.

وقالت سمية عسلة، خلال لقاء لها لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن مصر أصبحت دولة قوية، ودول العالم، تهتم بالتواصل مع مصر، لدورها الإقليمي في المنطقة.

التهجير القسري للفلسطينيين

وتابعت الباحثة السياسية، أن الرؤية المصرية مفروضة على أوروبا، خاصة في الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة بعد رفض مصر نقل الصراع لدول الشرق الأوسط، وتم فرضها أيضا خلال الأزمة الأخيرة في غزة، بعد رفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين.

أكدت سمية عسلة، الباحثة السياسية، أن الإقبال على الإنتخابات الرئاسية الحالية في الخارج كبير، خاصة أن هذا الإقبال جاء بعد التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة، خلال السنوات الأخيرة.

وقالت سمية عسلة، خلال لقاء لها لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن الإنسان المصري أصبح على درجة عالية من النضج، في عهد الرئيس السيسي، مؤكدا أن المواطن المصري أصبح لديه وعي كبير.

الدولة تعاملت بحكمة

وتابعت الباحثة السياسية، أن الدولة واجهت تحديات كبيرة خاصة على مستوى السنوات الأخيرة، بداية من الأزمة الروسية الأوكرانية، وبعدها الأزمة الليبية والسودانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، ولكن مع ذلك الدولة تعاملت بحكمة في تلك الأزمات.