«الوطنية للانتخابات» تشكر سفراء مصر بالخارج: مستمرون في العمل حتى انتهاء التصويت

وجّه المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر للسفراء المصريين بالدول المختلفة عبر لقاء «فيديو كونفرانس»، قائلا: «شكرا لكم جميعا، إحنا مع حضراتكم على مدار الساعة وحتى انتهاء عملية التصويت وبداية عملية الفرز».

الوطنية للانتخابات

وأكد بنداري، أنّ عملية الفرز تتم من خلال السفراء وتحت إشرافهم، إذ يتم وضع الأوراق بظرف مغلق يُرسل إلى وزارة الخارجية ثم يتم إرساله للهيئة، مشددا على أنّ البيانات لا تعلن حتى نهاية العملية الانتخابية بالداخل لأن المنوط بإعلان النتائج رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.