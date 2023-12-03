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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية زراعة سابا باشا بالإسكندرية تقدم سلسلة ندوات لنشر الوعي بين الطلاب

صدى البلد

نظمت كلية الزراعة سابا باشا اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023 سلسلة ندوات لنشر الوعي بين الطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية بعنوان "انزل..شارك ..كن إيجابي" بحضور الدكتور أحمد عبد الفتاح عميد الكلية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إبراهيم عباس وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان عياد القائم بعمل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسيدة  دعاء دويدار أمين الكلية، وسيادة اللواء حافظ عن قائد حرس ومدير أمن الكلية، ورعاية الشباب والعلاقات العامة ونخبة من القامات العلمية من السادة اعضاء هيئة التدريس وبحضور الدكتور عبد العزيز عمارة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

أكد الحضور على أهمية المشاركة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الوطن، وإسهاما هاماً في العملية الديمقراطية، وتشجيع الطلاب ليكونوا إيجابيين، والإدلاء بأصواتهم الانتخابية بكل وضوح وشفافية، ورفع الوعي المجتمعي لديهم للمشاركة في العملية الديمقراطية التي تشهدها الدولة المصرية، وقيامهم بدورهم في بناء مجتمعهم بشكل بارز من خلال المشاركة في الاستحقاقات الدستورية أيام 12,11,10ديسمبر القادم.

وعلى جانب آخر أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح لمرحلة الدكتوراه والمقدمة من دولة المجر  للحصول على درجة  الدكتوراه باللغة الإنجليزية وفي أى من التخصصات  والمجالات الآتية الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي وكذا في أى مجال من مجالات الاهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

وأوضحت أن شروط التقدم للمنح :

- أن يكون المرشح مصري الجنسية –  معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية –  المعاهد –  الهيئات –  المراكز البحثية – الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات – الجامعات والمراكز البحثية الخاصة والمواطنين المصريين الذين لايعملون كمعاونى أعضاء هيئة التدريس والذين ليس لهم جهة عمل بالوطن.

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام  قبل 1/9/2024 .

- ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه  بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراة .

- بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجرى :  

الدراسة بدون رسوم – توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية – الحق في الخدمات الصحية الأساسية .

- بدل منحة شهرية ( وفقًا للقواعد المعمول بها فى المجر )  .

- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .
تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) لطلاب الدكتوراه ( التابعين للجهات المدرجة بخطة البعثات ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب المجرى طبقًا للبرنامج التنفيذى وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات .

- لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23 /8 /2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19 /11 /2017 .

- يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى وهو : www.stipendiumhungaricum.hu

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