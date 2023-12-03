أحمد موسى: الشعب المصري سيوجه رسالة قوية للعالم عبر الانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك قلقا من مصر لدورها القوي في القضية الفلسطينية بعد أن رفضت رفضا قاطعا التهجير القسري للفلسطينيين لسيناء، مشيرا إلى أن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية تواجه المخططات الخارجية.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن التنمية مستمرة في سيناء سواء مشروعات أو مصانع أو مطارات أو جامعات، قائلا “مش هنسيب حتة في سيناء مش هنعمرها.. سيناء خط أحمر”.

وشدد أحمد موسى على أن الانتخابات الرئاسية هي البداية للشعب لمواجهة ما يحاك بالوطن، رسالة للعالم بأن المصريين ينتخبوا رئيسهم وبتقول للعالم أجمع "أنا نازل من أجل مصر، أنزل علشان خاطر بلدي".

رسالة قوية للعالم

وأوضح أحمد موسى، أن الأسبوع المقبل، بداية حقيقية بأن يوجه المصريين رسالة قوية للعالم أجمع بأن الشعب هو من يختار قائده والتصدي لأي مخطط ضد مصر.

