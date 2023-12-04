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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الكويتية: حريق محدود بأحد مباني الوزارة ولا إصابات

الخارجية الكويتية
الخارجية الكويتية

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، عن وقوع حريق محدود في أحد أجزاء مبنى الوزارة تمت السيطره عليه دون وقوع إصابات؛ حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".


أضافت وزارة الخارجية في بيان لها، أن جميع موظفي الوزارة بخير حيث تم إخلاؤهم من مكان الحريق الذي أخمد من قبل الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام مبينة أن الخسائر اقتصرت على تلف مادي بسيط.  

 

وفي سياق اخر، قالت شركة نفط الكويت مساء اليوم الأحد إن حريقا محدودا اندلع في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1 بمنطقة جنوب وشرق الكويت وقد تمت السيطرة عليه من دون تأثر عمليات الإنتاج.

وذكرت (نفط الكويت) في بيان صحفي إن الحريق المحدود قد اندلع أثناء تنفيذ أعمال الصيانة التي قام بها موظفو المقاول مما نتج عنه عدد من الإصابات بين عمال المقاول الذين تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة مشيرة إلى أن "مركز التجميع تحت العزل التام أثناء أعمال الصيانة".

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