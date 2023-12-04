بسبب الميزانية.. الزمالك يقرر التعاقد مع لاعب أجنبي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار نادي الزمالك في التعاقد مع لاعب أجنبي لتقليل الميزانية.

وكتب أحمد حسن ، عبر حسابه علي فيسبوك:"مصدر بالزمالك: نفضل التعاقد مع لاعب أجنبي حر في يناير حال إنهاء أزمة القيد لتقليل الميزانية".

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.