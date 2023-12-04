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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لإبراء ذمة المجلس الحالي .. المركزي للمحاسبات يرسل لجنة لفحص نادي الزمالك

صدى البلد

أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات لجنة إلى نادي الزمالك للفحص والتفتيش بناء على مخاطبات مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة الكابتن حسين لبيب للجهاز المركزي للمحاسبات لإرسال لجنة بعد رفض الجمعية العمومية للميزانية السابقة.

وستقوم اللجنة بعملية الفحص والتفتيش لإبراء ذمة المجلس الحالي من أي شيء سابق عن فترة استلامه لإدارة النادي.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بفحص الأوراق في النادي والميزانية الأخيرة وقبل الأخيرة وهذا حق الأعضاء بعد رفضهم لميزانية النادي في الجمعية العمومية الأخيرة.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالشكر و التقدير للمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على سرعة تشكيل لجنة الفحص بناء على طلب مجلس إدارة الزمالك، من أجل إظهار كافة المشاكل وإبراء الذمم عما سبق وإبراء ذمة المجلس الحالي من أي شيء سابق عن فترة استلامه.

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