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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية، تتكون الشبورة المائية صباحا وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.


وتتهيأ فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
العاصمة الادارية 23 14
6 اكتوبر 24 14
بنهــــا 23 15
دمنهور 22 15
وادى النطرون 24 14
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 23 14
الزقازيق 24 15
شبين الكوم 23 15
طنطا 22 12
دمياط 22 15 
بورسعيد 23 17
الإسماعيلية 25 17
السويس 24 15
العريش 24 13
رفح 23 12
رأس سدر 23 14
نخل 23 08
كاترين 22 05
الطور 28 16
طابا 26 15
شرم الشيخ 27 19
الاسكندرية 23 14
العلمين الجديدة 23 14
مطروح 21 11
السلوم 20 10
سيوة 23 09
رأس غارب 28 18
الغردقة 27 18
سفاجا 27 20
مرسى علم 28 20
شلاتين 27 23
حلايب 26 22
أبو رماد 26 22 
رأس حدربة 25 22
الفيوم 24 13
بني سويف 24 12
المنيا 24 11
أسيوط 24 11
سوهاج 25 14
قنا 26 15 
الأقصر 28 14
أسوان 30 15
الوادى الجديد 29 10
أبوسمبل 28 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 34 23
المدينة 31 17 
الرياض 26 11
المنامة 26 20
أبوظبى 29 22
الدوحة 28 20
الكويت 27 09
دمشق 21 10
بيروت 24 18
عمان 22 11
القدس 21 12
غزة 23 17
بغداد 26 10
مسقط 28 20
صنعاء 22 05
الخرطوم 35 21
طرابلس 21 13
تونس 19 13
الجزائر 17 12
الرباط 23 14
نواكشوط 32 17

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 14 02
إسطنبول 13 09
إسلام آباد 23 06
نيودلهى 24 12 
جاكرتا 33 24
بكين 08 01-
كوالالمبور 32 25
طوكيو 13 08
أثينا 17 12
روما 13 04
باريس 08 03
مدريد 09 02
برلين 01 01-
لندن 07 00
مونتريال 04- 12-
موسكو 11- 17-
نيويورك 08 03
واشنطن 10 03
أديس أبابا 24 10

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