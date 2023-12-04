"مشوفتش العربية من الضلمة"| تفاصيل التحقيقات مع المتسبب في مصرع أشرف عبد الغفور.. وصدمة مدوية لزوجته

أثار حادث مروع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في الشيخ زايد، حزناً عميقاً في قلوب عشاق الفن، حيث لقي الفنان القدير أشرف عبد الغفور حتفه إثر تصادم مأساوي مع سيارة أخرى.

وقررت جهات التحقيق حبس السائق المتسبب في هذا الحادث الأليم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات السائق وتفاصيل الحادث المأساوي

وفي تصريحات خلال التحقيقات، اعترف السائق المتسبب بالحادث بتفاصيل الواقعة، حيث أكد أنه كان يسعى إلي اللحاق بنزلة على الطريق ولكنه فشل، ما أدى إلى انحراف سيارته وتفاجئ بعربية الفنان أشرف عبد الغفور في وجهه وتصادم بسيارة الفنان الراحل، بعد أن حاول تفاديها ولكن لم يستطيع بسبب الظلام. وهذه اللحظات الحرجة التي أدت إلى فقدان الفنان وتسببت في إصابة زوجته.

