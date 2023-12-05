وزير التعليم يكشف كيف أقنع الرئيس السيسي بعودة الأسئلة المقالية للثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه في أول لقاء له مع الرئيس السيسي بعد توليه الوزارة، تحدث معه عن امتحانات الثانوية العامة، ونظام البابل شيت، مؤكدًا أن البابل شيت يعتمد على التعرف على الإجابة، وليس إنتاجها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قال للرئيس: إن أولادنا عندما يتم امتحانهم بهذا الشكل، لو طُلب منهم عمل مذكرة عرض؛ لن يعرفوا، لأنهم اعتادوا على وجود الإجابة.

وأكد أن نسبة الأسئلة المقالية تكون موجودة مع الاختيار المتعدد في الأسئلة المقالية القليلة التي بها تكثيف، وتصحيحها يكون موضوعيا، فقال له الرئيس: "هترجَّع التصحيح البشري؟"، فأخبره أنه من الممكن عمل «سكان» لإجابة الطالب، ويتم إرسالها لمدرسين ليصححوها.

ونوه بأن تصحيح هذه الورقة، يتم عبر مدرسين اثنين، وإذا زادت نتيجة إحداهما نصف درجة لدى مدرس عن الآخر؛ فإنها تُمرر إلى مدرس ثالث، وهذا حدث، فقال الرئيس: “أنا موافق 15% أسئلة مقالية قصيرة”.

ولفت إلى أنه شكر الرئيس؛ لأن 15% مثل 20%، وذلك لأن الطالب وقتها سيذاكر؛ من أجل إنتاج الإجابة، وهذه من المسائل التي تدخل فيها الرئيس.

وأشار إلى أن الطرق التقليدية في التصحيح كانت تتم على ترابيزة واحدة مع وجود المراجع معهم.

وتابع أن الرئيس سأل عن القدرة التشغيلية بالمدارس، وميزانية المدرسة، وكان هذا السؤال مفاجئًا له، مؤكدًا أن الرئيس يتدخل في التفاصيل بدقة جدًا ويسمع بإنصات بالغ.