رضا حجازي: الرئيس السيسي يتحدث عن التعليم وكأنه متخصص فيه

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتحدث عن التعليم وكأنه متخصص فيه، ويتناقش معي في تفاصيل غاية في الدقة.

وأضاف رضا حجازي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي تحدث معه في أول اجتماع بعد تكليفه بالوزارة عن عدد المعلمين، وعن طبيعة المناهج، وهل تختص بالمادة العملية أو بنواحي الشخصية، كما سأل الرئيس عن ميزانية تشغيل المدرسة الواحدة.

وأكد رضا حجازي، أن الرئيس السيسي يسأل في تفاصيل دقيقة جدًا، وهو متابع ومنصت للحديث، ويجري حوارًا؛ لكي تكون هناك قناعة بالحوار.

وأشار إلى التعليم الفني أخذ حيزًا كبيرًا من اهتمام الرئيس، وكذلك المدارس المتميزة وجودة التعليم حتى الغياب في المدارس.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.