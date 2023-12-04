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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رضا حجازي: يوجد تكامل بين جميع الوزارات في تنفيذ الأنشطة للطلاب

رضا حجازي
رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اختبارات الثانوية العامة كانت كلها على بابل شيت وتصحح إلكترونيا، وهذه تسمى أسئلة التعرف على الإجابة، وليست إنتاج إجابة.

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وأضاف رضا حجازي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذا النظام مع مرور الوقت سيجعل الطالب غير قادر على إنتاج مذكرة عرض، وطلبت نسبة من الأسئلة المقالية مع الاختيار من متعدد، فسألني هل تريد إعادة العنصر البشري للتصحيح؟؛ فقلت له هذه الأسئلة ستصحح بواسطة 2 معلمين إلكترونيا، وإذا الفرق في التقدير زاد عن نصف درجة؛ نرسلها لمعلم ثالث، فوافق على وجود 15% من الأسئلة مقالية.

وأوضح أن هناك تكامل بين جميع الوزارات، وحين نظم أياما رياضية للتلاميذ؛ كانت الوزارة الأقرب للتعاون، هي وزارة الشباب والرياضة، وفي الأنشطة الثقافية نتكامل مع وزارة الثقافة، والاستعانة بكوادر هذه الوزارات في المدارس.

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