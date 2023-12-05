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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المندوه: أتمنى استمرار معتمد جمال حتى نهاية الموسم

معتمد جمال
معتمد جمال

قال عماد المندوه حارس مرمى نادي الزمالك السابق إنه يتمنى استمرار معتمد جمال وجهازه الفني حتى نهاية الموسم.

وقال المندوه في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع الإعلامي طارق يحيى إن فريق الزمالك تغير تماما تحت قيادة معتمد جمال مشيرا إلى أن كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك لم يكن مناسب للفريق بسبب أفكاره التي لا تتماشى مع الكرة المصرية.

وقال المندوه إن معتمد جمال نجح في توظيف كل لاعب في مركزه وساهم في تحسن أداء الزمالك.

وكان معتمد جمال قد قاد الزمالك للفوز في ٤ مباريات متتالية في ثلاثة بطولات مختلفة .

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