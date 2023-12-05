المندوه: أتمنى استمرار معتمد جمال حتى نهاية الموسم

قال عماد المندوه حارس مرمى نادي الزمالك السابق إنه يتمنى استمرار معتمد جمال وجهازه الفني حتى نهاية الموسم.

وقال المندوه في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع الإعلامي طارق يحيى إن فريق الزمالك تغير تماما تحت قيادة معتمد جمال مشيرا إلى أن كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك لم يكن مناسب للفريق بسبب أفكاره التي لا تتماشى مع الكرة المصرية.

وقال المندوه إن معتمد جمال نجح في توظيف كل لاعب في مركزه وساهم في تحسن أداء الزمالك.

وكان معتمد جمال قد قاد الزمالك للفوز في ٤ مباريات متتالية في ثلاثة بطولات مختلفة .