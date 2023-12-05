عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزة مصطفى تطالب بتكريم ناهد فريد شوقي وأشرف عبد الغفور

عزة مصطفي
عزة مصطفي

نعت الإعلامية عزة مصطفى، وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي وافتها المنية اليوم الثلاثاء عن عمر 73 سنة، قائلة: كل التعازي لأسرة المنتجة ناهد فريد شوقي ولأسرة الفن المصري كله.
وقالت عزة مصطفى، خلال تقديمها لبرنامجها صالة التحرير، على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: أول أمس توفى إلى رحمة الله الفنان القدير العظيم أشرف عبدالغفور، إثر حادث أليم، فكل التعازي لأهله.
وطالبت الإعلامية عزة مصطفى بتكريم كلًا من الفنان أشرف عبد الغفور والمنتجة ناهد فريد شوقي، قائلة: «الناس دي قدموا تاريخ مشرف للفن المصري، ولذلك أطالب كل المسئولين من أهل الفن بتكريمهم في أقرب فرصة لأنه أقل شيء يمكن أن نقدمها للفنانين الذين كان كل همهم الفن والإبداع المصري».

وفي وقت سابق من اليوم، شُيِّع جثمان الراحلة ناهد فريد شوقي، وانطلقت الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعدما توفيت عن عمر ناهز الـ73 عاما.

رضا فرحات الدكتور رضا فرحات الإعلامية عزة مصطفى أشرف عبد الغفور المنتجة ناهد فريد شوقي دكتور رضا فرحات رئيس حزب المؤتمر عبدالفتاح السيسي صالة التحرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

عطل تقني يؤثر على خدمات الإنترنت.. والمصرية للاتصالات: جار استعادة الخدمات

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

موضوعات متعلقة

ضربوا أروع الأمثلة.. عزة مصطفى تشيد بمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية|فيديو

ترشيحاتنا

نتنياهو يريد التخلص من الأسرى.. اللواء نصر سالم يفجر مفاجأة بقانون غريب بإسرائيل

يستعد لاتخاذ إجراءات جذرية.. الجيش الأوكراني يشتعل غضبا

أمريكا.. رجل ينهي حياة 4 من أفراد أسرته..ماذا فعلت به شرطة نيويورك؟

45 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال لمنزلا بدير البلح وسط غزة

إعلان مفاجئ من روسيا بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يفارق جنود الحرب العالمية الأولى..تفاصيل بيع أصغر مصحف في العالم بمدينة مصرية

5 محفزات خطيرة تزيد من نوبات الذئبة.. أخطرها الأولى

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2023

طفولة ناهد فريد شوقي بين ملك الترسو و"فاطمة تعلبة".. لماذا كانت الابنة المدللة؟

فيديو

عانت بعد وفاة ابنها بحادث بشع.. محطات في حياة ناهد فريد شوقي «فيديوجراف»

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2023

خناقة جديدة.. شيرين تكشف سبب خلافها مع حسام حبيب.. فيديو جراف

إسرائيل تعترف بخسائرها وحماس تهاجم أمريكا.. تطورات جديدة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ