مؤسسة مجاهد نصار تجهز 1000 وجبة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بشبرا الخيمة

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية ، أطلقت مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية ، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ، مبادرة إطعام الطعام للأسر الأولى بالرعاية بشبرا الخيمة

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم الغذائي ضمن أنشطة مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال ، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التي تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية من خلال الأسر المستهدفة في شبرا الخيمة

وقالت الدكتورة سحر المغربي، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن مطبخ مجاهد نصار الخيري يقوم بتجهيز ألف وجبة ساخنة متكاملة يومياً، من طيور ولحوم وأسماك وباقي مستلزمات الوجبة، يتم توزيعها ، من خلال فرق المتطوعين بمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية على كل الشرائح المجتمعية المستفيدة من المبادرة والأسر المستحقة في منازلها وفق قاعدة بيانات المؤسسة ، بالتنسيق مع التحالف الوطني، تأكيداً على إرساء مبادئ التكافل الاجتماعي وتحقيق الأمن الغذائي.

و أضافت " المغربي" أن مؤسسة مجاهد نصار تقوم بتوزيع وجبة ساخنة لكل فرد من أفراد الأسرة المستحقة عبارة عن أرز وطبيخ يتم تغيير الخضار فيه بشكل يومي إلى جانب البروتين الذي يتنوع ما بين اللحم والدجاج لتكون وجبة متكاملة تلبي احتياجات المواطنين

وصرح الكاتب الصحفي زين العابدين رشدي بأن التوزيع يتم بشكل منظم وفق قاعدة بيانات ورصد منظم من خلال فرق للرصد والبحث الميداني ترصد الأوضاع المالية والاجتماعية والتعليمية والمعيشية والصحية لكل أسرة ، تحت قيادة الدكتورة سحر المغربي، المدير التنفيذي للمؤسسة، وإشراف وائل جودة، وفاطمة شعراوي، مديري المؤسسة، وبعد التأكد من استحقافهم الخدمة يتم توفير وتلبية كل احتياجاتهم بلا استثناء.