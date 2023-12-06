لزيادة المحصول كمًا ونوعًا.. الزراعة تنفذ برامج تدريبية على نخيل البلح لمكافحة الآفات

أكد الدكتور محمود أحمد قمحاوى - مدير معهد بحوث أمراض النباتات أن المعهد بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية قام بتنفيذ برامج تدريبية على نخيل البلح - الموالح:

البرنامج التدريبى الأول بعنوان: "أهم الأمراض التى تصيب محصول نخيل البلح والطرق الحديثة لمكافحتها والاستخدام الأمن والفعال للمبيدات الزراعية " بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم.



البرنامج التدريبى الثانى بعنوان: " تشخيص أهم الأمراض التى تصيب محصول الموالح والطرق الحديثة لمكافحتها والاستخدام الأمن والفعال للمبيدات "بمديرية الزراعة بمحافظة القليوبية.



وأشار مدير المعهد إلى أن البرامج تناولت الموضوعات الآتية:-

تشخيص الأمراض النباتية فى الحقل –طرق المكافحة المتكاملة للأمراض فى ظل منظومة أمنة بيئياً - تأثير العمليات البستانية على شدة الإصابة و وبائية الأمراض - تأثير التغيرات المناخية على إصابة المحصول بالإضطرابات الفسيولوجية - المكافحة الكيميائية والحيوية لأمراض المحصول - تأثير الظروف البيئية ( التربة . المناخ . مياه الرى الأصناف) على إصابة المحصول بالأمراض المختلفة - تشخيص ومكافحة أمرض ما بعد الحصاد للمحصول.

وقد قام بإلقاء المحاضرات عديد من باحثى المعهد المتميزين تحت إشراف الأستاذ الدكتور/ محسن أبو رحاب – وكيل المعهد للإرشاد والتدريب.



ويستهدف البرنامج تدريب ما لا يقل عن 100 متدرب من الفنيين الزراعين وإخصائى المحصول والمكافحة و الارشاد بالمحافظة و ذلك لتوصيل الارشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كمًا و نوعًا.