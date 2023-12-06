عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لزيادة المحصول كمًا ونوعًا.. الزراعة تنفذ برامج تدريبية على نخيل البلح لمكافحة الآفات

صدى البلد

أكد الدكتور محمود أحمد قمحاوى - مدير معهد بحوث أمراض النباتات أن المعهد بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية قام بتنفيذ برامج تدريبية على نخيل البلح - الموالح:
البرنامج التدريبى الأول بعنوان: "أهم الأمراض التى تصيب محصول نخيل البلح والطرق الحديثة لمكافحتها والاستخدام الأمن والفعال للمبيدات الزراعية " بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم.


البرنامج التدريبى الثانى بعنوان: " تشخيص أهم الأمراض التى تصيب محصول الموالح والطرق الحديثة لمكافحتها والاستخدام الأمن والفعال للمبيدات "بمديرية الزراعة  بمحافظة القليوبية.


وأشار مدير المعهد إلى أن البرامج تناولت الموضوعات الآتية:-
تشخيص الأمراض النباتية فى الحقل –طرق المكافحة المتكاملة للأمراض فى ظل منظومة أمنة بيئياً - تأثير العمليات البستانية على شدة الإصابة و وبائية الأمراض - تأثير التغيرات المناخية على إصابة المحصول بالإضطرابات الفسيولوجية - المكافحة الكيميائية والحيوية لأمراض المحصول - تأثير الظروف البيئية ( التربة . المناخ . مياه الرى  الأصناف) على إصابة المحصول بالأمراض المختلفة - تشخيص ومكافحة أمرض ما بعد الحصاد للمحصول.
وقد قام بإلقاء المحاضرات عديد من باحثى المعهد المتميزين تحت إشراف الأستاذ الدكتور/ محسن أبو رحاب – وكيل المعهد للإرشاد والتدريب.


ويستهدف البرنامج تدريب ما لا يقل عن 100 متدرب من الفنيين الزراعين وإخصائى المحصول والمكافحة و الارشاد بالمحافظة و ذلك لتوصيل الارشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كمًا و نوعًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

مكنش في السر.. تفاصيل زواج الفنان سامح الصريطي والمطربة المعتزلة حنان

مش هتشوف من الشبورة| تحذير عاجل لـ الأرصاد بعد وفاة 8 أشخاص

ترشيحاتنا

بايدن: ترامب تهديد وجودي لنظام الحكم في أمريكا

بسبب التغيرات المناخية.. أستاذ علوم أرض: «داخلين على درجات حرارة لا يتحملها بشر»|فيديو

بسبب المعاش.. كاميرات المراقبة تكشف لغز أغرب جريمة على الإطلاق بتركيا |تفاصيل

مش هتشوف من الشبورة| تحذير عاجل لـ الأرصاد بعد وفاة 8 أشخاص

أحمد صالح: طلائع الجيش استحق الفوز.. وبلدية المحلة فريق «منظم»

هل الاحتفال بالسنة الميلادية بتعليق الزينة حرام شرعًا؟.. دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة الحضري تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة عبر الإنستجرام| شاهد

أحلى من المطاعم .. طريقة عمل المكرونة بـ صوص البولونيز

في عيد ميلادها الـ 59 .. سر غير متوقع وراء أناقة شريهان|صور

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023|فرص لا تعد

فيديو

لقطة نادرة.. مقطع فيديو لزعيم أحد الدول يبكي ويطالب شعبه بكثرة الإنجاب

تجلس فوق صارخ إسرائيلي.. فيديو لطفلة فلسطينية يثير جدل رواد السوشيال ميديا|شاهد

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ