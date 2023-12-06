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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: الطقس اليوم مستقر وفرص الأمطار مستمرة على السواحل

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم، الأربعاء، استقرارا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، وسط وجود لفرص الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، بينما يظل حار على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية مستمرة، من تكون الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط وسيناء وشمال الصعيد.

أما عن فرص الامطار، متوقع أن يشهد الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على ففترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10 درجة

جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 15 درجة

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