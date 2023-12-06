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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يبحث مع رئيس التنمية الصناعية تذليل العقبات أمام شباب المستثمرين

صدى البلد

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، والوفد المرافق لها في إطار زيارتهم للمحافظة لبحث ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل علي حلها وتذليل كافة العقبات، بالإضافة إلي تفقد المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه ولقاء المستثمرين للوقوف علي المشاكل التي تواجههم والعمل علي حلها .

وشمل الوفد المرافق لرئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، كل من اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئه العامه التنمية الصناعية ، اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع الهيئة ، والمهندس أحمد عبدالرؤف مدير إدارة المشروعات بالهيئة ، والعقيد حسن جاد مدير إدارة التصرفات العقارية بالهيئة ،  امير البرنس مدير إدارة الحماية المدنية بالهيئة ، ومحمد فايز إدارة خدمة العملاء بالهيئة .


وأكد " المحافظ "، أننا نعمل على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين وحل كافة مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم من خلال التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لزيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب دعما للاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي ومتطلباته.

وقام " المحافظ "، بتقديم درع المحافظة إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقديرا لدورها وتعاونها مع المحافظة في تقديم الدعم للمستثمرين وحل كافة مشاكلهم .

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