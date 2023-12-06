كشفت صور عن هاتف سامسونج Samsung Galaxy A15 التي تم تسريبها الشهر الماضي عن الهاتف الذكي باللون الأزرق و الآن، ظهرت المزيد من الصور لجهاز Galaxy A15، والتي تظهر الهاتف الذكي بألوان جديدة مع تأكيد تسريبات التصميم السابقة.

سيحتوي Samsung Galaxy A15 على شاشة على شكل نوتش وسيحتوي على كاميرا ثلاثية في الخلف، وسيكون للهاتف الذكي تصميم مسطح وسيحتوي على زر التحكم في الصوت وزر الطاقة في إطار الجانب الأيمن.

بـ 4300 جنيه ..موبايل رائع جديد رائع من سامسونج

سيأتي هاتف Galaxy A15 بإصدارات 4G و 5G وله تصميمات مماثلة، من المتوقع أن يكون لدى الأول معالج Helio G99 SoC، بينما سيتم تشغيل الأخير بواسطة شريحة Dimensity 6100+.

بـ 4300 جنيه ..موبايل رائع جديد رائع من سامسونج

تشتمل بقية مواصفات Galaxy A15 5G المُشاع عنها على شاشة بجودة FullHD + مقاس 6.5 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت رام، وتخزين يصل إلى 128 جيجابايت، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 25 وات.

وسيحتوي الهاتف الذكي على كاميرا سيلفي أمامية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أساسية خلفية بدقة 50 ميجابكسل ، مع وحدتين بدقة 5 ميجابكسل و2 ميجابكسل.

بـ 4300 جنيه ..موبايل رائع جديد رائع من سامسونج

من المتوقع إن هاتف Samsung Galaxy A15 5G يكلف 149 دولارًا في الولايات المتحدة وحوالي 250 يورو في أوروبا، ولكن تم رصده مؤخرًا في Walmart بسعر 139 دولارًا (أي ما يعادل 4300 جنيه مصري).

تم تقديم Galaxy A14 5G في يناير من هذا العام، بينما وصل Galaxy A14 4G في فبراير، لذلك نتوقع أن يصبح Galaxy A15 4G و5G رسميًا خلال نفس الوقت من العام المقبل.