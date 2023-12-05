هواتف Oppo .. حصلت على تحديث Android 14 في مصر

قدمت شركة Oppo أوبو الصينية الرائدة ColorOS 14، أحدث نظام تشغيل للعلامة التجارية مبني على Android 14. بينما كان التحديث ينتشر بسرعة على الهواتف في الصين، كان طرحه العالمي تدريجيًا بشكل أبطأ، وتجدر الإشارة إلى أن Oppo بدأت مؤخرًا في طرح Oppo Find X5، وهو جهاز تم إطلاقه في البداية في فبراير 2022.

يتوفر الآن الإصدار الرسمي من Android 14 ColorOS 14 لهواتف Oppo Find X5 للمستخدمين في فرنسا ومصر.

ومع ذلك، فإن التحديث متاح فقط على أساس التقديم. لقد قمنا بسرد طريقة التقديم أدناه، ولكن قبل المتابعة، تأكد من أن هاتفك الذكي يعمل بالنسخة القابلة للاكتشاف: CPH2307_14.0.0.200 (EX01).

كيفية التقديم:

لتطبيق تحديث Oppo Find X5 Android 14 x ColorOS 14، اتبع هذه الخطوات البسيطة.

أولاً، انتقل إلى "الإعدادات" على جهازك وحدد "حول الجهاز".

بعد ذلك، اضغط على أعلى الصفحة وحدد موقع الرمز في الزاوية اليمنى العليا.

من هناك، اختر "الإصدارات التجريبية"، متبوعًا بـ "الإصدار الرسمي"، وأخيراً، حدد "تطبيق الآن".

في الخطوة الثانية، انتقل إلى اكتشاف التحديث وبدء التنزيل عن طريق تحديد "تنزيل الآن". عند اكتمالها، ستتلقى على الفور الإصدار المحدث لأجهزة Oppo Find X5 الخاصة بك.

قبل المتابعة بالتحديث، من المهم مراعاة بعض النقاط الرئيسية. أولاً، تأكد من نسخ البيانات الشخصية الأساسية احتياطيًا لمنع فقدها المحتمل أثناء التحديث بسبب عدم التوافق أو المشكلات غير المتوقعة.

بعد التحديث، سيقوم نظام التشغيل بإجراء عمليات تحسين مختلفة تلقائيًا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز مؤقتًا وتأخيره واستنزاف البطارية بشكل أسرع.

لمعالجة ذلك، يوصى بإيقاف تشغيل الشاشة وشحن الجهاز طوال الليل بعد التحديث، أو ببساطة الاستمرار في استخدام الجهاز - يجب أن يستأنف الأداء الطبيعي في غضون أيام قليلة.

تجدر الإشارة إلى أن بعض التطبيقات الخارجية قد لا تكون متوافقة مع تحديث Android 14، قد يؤدي ذلك إلى عدم توفرها أو مشكلات فنية، مثل التأخير والتعطل على جهازك. لتخفيف ذلك، ضع في اعتبارك تحديث هذه التطبيقات إلى أحدث إصدار متاح في App Market بعد اكتمال تحديث الجهاز.

لمعرفة ما يمكنك توقعه من التحديث، يمكنك الاطلاع على مراجعتنا المتعمقة لـ ColorOS 14.