عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف Oppo .. حصلت على تحديث Android 14 في مصر

صدى البلد

قدمت شركة Oppo أوبو الصينية الرائدة ColorOS 14، أحدث نظام تشغيل للعلامة التجارية مبني على Android 14. بينما كان التحديث ينتشر بسرعة على الهواتف في الصين، كان طرحه العالمي تدريجيًا بشكل أبطأ، وتجدر الإشارة إلى أن Oppo بدأت مؤخرًا في طرح Oppo Find X5، وهو جهاز تم إطلاقه في البداية في فبراير 2022.

يتوفر الآن الإصدار الرسمي من Android 14  ColorOS 14  لهواتف Oppo Find X5 للمستخدمين في فرنسا ومصر. 

ومع ذلك، فإن التحديث متاح فقط على أساس التقديم. لقد قمنا بسرد طريقة التقديم أدناه، ولكن قبل المتابعة، تأكد من أن هاتفك الذكي يعمل بالنسخة القابلة للاكتشاف: CPH2307_14.0.0.200 (EX01).

كيفية التقديم:

لتطبيق تحديث Oppo Find X5 Android 14 x ColorOS 14، اتبع هذه الخطوات البسيطة. 
أولاً، انتقل إلى "الإعدادات" على جهازك وحدد "حول الجهاز". 
بعد ذلك، اضغط على أعلى الصفحة وحدد موقع الرمز في الزاوية اليمنى العليا.
من هناك، اختر "الإصدارات التجريبية"، متبوعًا بـ "الإصدار الرسمي"، وأخيراً، حدد "تطبيق الآن". 

في الخطوة الثانية، انتقل إلى اكتشاف التحديث وبدء التنزيل عن طريق تحديد "تنزيل الآن". عند اكتمالها، ستتلقى على الفور الإصدار المحدث لأجهزة Oppo Find X5 الخاصة بك.

قبل المتابعة بالتحديث، من المهم مراعاة بعض النقاط الرئيسية. أولاً، تأكد من نسخ البيانات الشخصية الأساسية احتياطيًا لمنع فقدها المحتمل أثناء التحديث بسبب عدم التوافق أو المشكلات غير المتوقعة.

بعد التحديث، سيقوم نظام التشغيل بإجراء عمليات تحسين مختلفة تلقائيًا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز مؤقتًا وتأخيره واستنزاف البطارية بشكل أسرع. 
لمعالجة ذلك، يوصى بإيقاف تشغيل الشاشة وشحن الجهاز طوال الليل بعد التحديث، أو ببساطة الاستمرار في استخدام الجهاز - يجب أن يستأنف الأداء الطبيعي في غضون أيام قليلة.

تجدر الإشارة إلى أن بعض التطبيقات الخارجية قد لا تكون متوافقة مع تحديث Android 14، قد يؤدي ذلك إلى عدم توفرها أو مشكلات فنية، مثل التأخير والتعطل على جهازك. لتخفيف ذلك، ضع في اعتبارك تحديث هذه التطبيقات إلى أحدث إصدار متاح في App Market بعد اكتمال تحديث الجهاز.

لمعرفة ما يمكنك توقعه من التحديث، يمكنك الاطلاع على مراجعتنا المتعمقة لـ ColorOS 14.

OPPO Oppo Find X5 ColorOS 14 Android Android 14 ​أوبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

تفاصيل جديدة عن انتقال مروان حمدي من المصري إلى الأهلي

سر فيلا طارق عبدالعزيز بعد وفاته.. مؤلفة وبقينا اتنين تحسم الجدل| خاص

موضوعات متعلقة

باي باي iPhone.. أفضل كاميرا بهواتف Realme

أفضل موبايل متوسط المدى من سامسونج بنفس فخامة الهواتف الرائدة

بقوة 20 واط.. أفضل شواحن iPhone رخيصة الثمن

أخبارالتكنولوجيا| خصم 5000 جنيه على أفضل هاتف نوكيا بكاميرا.. وأفضل موبايل متوسط من سامسونج

أفضل تطبيقات تذكير الصلاة المجانية.. حملها فورا

هبوط في سعر أحدث هاتف Vivo للفئة المتوسطة

إزاي ترجع صورك المحذوفة على موبايلك.. بطرق سحرية وسهلة

عرض لا تفوته.. خصم 11500 جنيه على أفخم هاتف سامسونج

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان شرق خان يونس إخلاء منازلهم فورا

جهود مصرية مكثفة.. وزير الخارجية في زيارة عاجلة إلى واشنطن بشأن غزة

أخطر الظواهر الجوية.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس تلك الساعات

أسعار النفط العالمية تستقر وسط شكوك في تأثيرات خفض "أوبك+"

احترس من فضلك| أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات

سلام.. اكتشاف غريب كويكب يحمل بقايا الأرض ويدور حوله قمران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

بدل إزالة الألغام وخوذة وشدة قتالية داخل جناح الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية|صور

لغز حير الجميع.. كشف السر الحقيقي لبناء الأهرامات العملاقة بهذه الطريقة

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ