قلق وتوتر.. توافد طلاب الثانوية الأزهرية على لجان امتحان التاريخ اليوم | فيديو وصور

بدأ طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، صباح اليوم الخميس، التوافد على مقار اللجان الامتحانية بمختلف المحافظات، استعدادًا لأداء امتحان مادة التاريخ، وسط حالة من القلق والترقب بين الطلاب قبل انطلاق الامتحان المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وشهدت محيطات اللجان حضورًا مبكرًا للطلاب وأولياء الأمور، حيث حرص الطلاب على مراجعة الملاحظات النهائية قبل دخول اللجان، فيما سادت حالة من التوتر المصحوب بالأمل في أن يأتي الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المقررات الدراسية المقررة.

واتخذت إدارات المعاهد الأزهرية واللجان الامتحانية مختلف الاستعدادات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

امتحانات الثانوية الأزهرية

ويؤدي طلاب القسم الأدبي اليوم امتحان مادة التاريخ ضمن جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، بينما تواصل قطاعات الأزهر الشريف متابعة سير الامتحانات ميدانيًا لضمان الالتزام بالتعليمات وتحقيق الانضباط داخل اللجان.

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 581 لجنة امتحانية، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات القسم العلمي حتى 8 يوليو المقبل، فيما تنتهي امتحانات القسم الأدبي يوم 9 يوليو، وسط متابعة مستمرة من قيادات الأزهر الشريف لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير سبل الراحة للطلاب.

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