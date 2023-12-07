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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة جديدة لإرسال صور وفيديوهات على واتساب بأعلى جودة..الطريقة هنا

هتبعت صور وفيديوهات
هتبعت صور وفيديوهات على واتساب بأعلى جودة مش مبكسلة..الطريقة

تعمل منصة التواصل الاجتماعي واتساب WhatsApp على تحديث ميزاتها لتسمح للمستخدمين بإرسال الصور ومقاطع الفيديو بالجودة الكاملة دون ضغط، يأتي هذا بعد أشهر قليلة من بدء تطبيق واتساب في السماح للمستخدمين بإرسال الصور بدقة 4K. ستسمح الوظيفة الجديدة لمستخدمي واتساب بإرسال صور ومقاطع فيديو كاملة دون ضغطها. 

يتم تحديث واتساب أولاً مع هواتف iOS وبعدها سيصل لهواتف أندرويد.

قامت ميتا (فيسبوك سابقًا) بتصميم العديد من التغييرات على واتساب منذ أغسطس، فمثلا خاصية دقة 4K لإرسال الصور ومقاطع الفيديو متوافقة مع إصدار واتساب 23.11.0.76 على iOS والإصدار 2.23.12.13 على أندرويد. 

ومع تحديث واتساب الإصدار 23.24.73 على آبل، أصبح بإمكان المستخدمين الآن إرسال مقاطع الفيديو والصور بشكل كامل دون ضغط، تعمل الميزة عندما يحدد المستخدم "المستند" بدلاً من "مكتبة الصور والفيديو"، و يقتصر التحميل على الحد الأقصى لحجم 2 جيجابايت. 

ومن المتوقع أن يتم طرح إصدار أندرويد للتحديث قريبًا، وسيشاهد أصحاب هواتف iPhone من Apple التحديث الجديد خلال أيام، بينما قد يأتي إصدار Android بعد عدة أسابيع.

 

لا توجد مؤشرات حتى الآن على تفاصيل الإطلاق الكاملة لتحديث واتساب الجديد في كل من iOS وAndroid. ومع ذلك، فهو يقدم خيارًا للمستخدمين للاحتفاظ بجودة الصور ومقاطع الفيديو التي يرسلونها باستخدام منصة واتساب .

 

وعلى الرغم من أن واتساب قد أعلن رسميًا عن الميزات الجديدة، إلا أن بعض المستخدمين قد يحصلون عليها في وقت أبكر من غيرهم. يشير سجل التغيير الرسمي إلى أن تطبيق واتساب يطلق ميزة لبدء المحادثات الصوتية دون الاتصال بالجميع في مجموعات كبيرة، هذا بالإضافة إلى الفقاعات وتحميل الوسائط غير المضغوطة.

واتساب WhatsApp Android Apple iPhone iOS

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