عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد ناري من نادي الفيحاء السعودي على الإعلامي وليد الفراج

صدى البلد

ردّ نادي الفيحاء السعودي على الإعلامي وليد الفراج، الذي انتقد أداء الفريق في بداية مشاركته بمسابقة دوري أبطال آسيا هذا الموسم 2024/2023.

نشر حساب الفيحاء على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو ساخر، تضمن ما قاله الفراج عن أداء الفريق في وقت سابق، وعلّق قائلاً: "آسيا ماهي كلام وعناوين..آسيا فعلاً ما يشارك فيها إلا الأقوى ".

 

وكان نادي الفيحاء قد تعرض لثلاث هزائم، منها اثنتين أمام نادي العين الإماراتي، في أول 4 مباريات له في دوري أبطال آسيا، مما دفع الفراج لانتقاد أداء الفريق.


حينها، قال الإعلامي وليد الفراج خلال ظهوره في برنامجه "أكشن مع وليد" عبر قناة "MBC": "يجب أن لا يشارك خارجياً إلا الفريق الأكثر جودة، لتمثيل المملكة العربية السعودية، مع احترامي وتقديري لنادي الفيحاء، المفروض ما يشارك إلا الأقوى".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

بنسبة 30%.. توجيه عاجل من وزير التموين لزيادة كميات السكر

ترشيحاتنا

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب على غزة مستمرة لبعض الوقت ونحاول إنقاذ الرهائن

كولر يستبعد نجمي الأهلي من قائمة المونديال

ما معنى الاحتفال برأس السنة الميلادية وما حكمه؟.. دار الإفتاء توضح

وظائف خالية بـ سكك حديد مصر .. قدم الأن

نتنياهو يعلن محاصرة قوات الاحتلال منزل قائد حماس يحيى السنوار

مستمرون في فتح معبر رفح|مصر تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتحذر من هذه الكارثة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشعال النيران في جسد عارضة أزياء.. تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 59.. مكون واحد سر طول شعر شريهان

تي شيرت كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل السيارة

في عيد زواجهما الـ11.. شاهد 10 صور لـ محمد رمضان وزوجته تثير الجدل

فيديو

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

منظومة حارس.. مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مضاد للطائرات بدون طيار |فيديوجراف

لأول مرة.. الجيش المصري يفاجئ العالم بامتلاكه أحدث أسطول طائرات بدون طيار|فيديوجراف

هل يتكرر انقطاع الإنترنت مرة أخرى؟! | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ