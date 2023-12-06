رد ناري من نادي الفيحاء السعودي على الإعلامي وليد الفراج

ردّ نادي الفيحاء السعودي على الإعلامي وليد الفراج، الذي انتقد أداء الفريق في بداية مشاركته بمسابقة دوري أبطال آسيا هذا الموسم 2024/2023.

نشر حساب الفيحاء على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو ساخر، تضمن ما قاله الفراج عن أداء الفريق في وقت سابق، وعلّق قائلاً: "آسيا ماهي كلام وعناوين..آسيا فعلاً ما يشارك فيها إلا الأقوى ".

وكان نادي الفيحاء قد تعرض لثلاث هزائم، منها اثنتين أمام نادي العين الإماراتي، في أول 4 مباريات له في دوري أبطال آسيا، مما دفع الفراج لانتقاد أداء الفريق.



حينها، قال الإعلامي وليد الفراج خلال ظهوره في برنامجه "أكشن مع وليد" عبر قناة "MBC": "يجب أن لا يشارك خارجياً إلا الفريق الأكثر جودة، لتمثيل المملكة العربية السعودية، مع احترامي وتقديري لنادي الفيحاء، المفروض ما يشارك إلا الأقوى".