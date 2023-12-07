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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد الباز: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب أراضيها

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن التحذير المصري برفض تهجير الفلسطينيين قسرًا يتجدد باستمرار بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الباز في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر لديها معلومات تفيد بأن سيناريو التهجير قائم، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول دفع الفلسطينيين لتنفيذ هذا المخطط.

وأوضح أن ما يحدث الآن في غزة أمر يفوق أبشع مشاهد الإبادة في تاريخ البشرية خاصة في ظل استمرار القتال والتهجير، غزة تعيش حاليًا حرب إبادة حقيقية وحشية شديدة جدًا، كيف ينام العالم مستريح الضمير وهذه المشاهد تحدث؟

يعد أمرًا من الجنون

وتابع: نحن أمام عصابة تريد أن تحل مشكلتها على حساب مصر، هل إسرائيل بتنفيذ هذا المخطط قادرة على دخول حرب ضد مصر؟!، مصر إذا وجدت خيار الحرب هو الوحيد ستدافع عن أرضها، وما يحدث يعد أمرًا من الجنون على المستويات كافة، سواء في مواجهة الفلسطينيين ومحاولة تنفيذ هذا المخطط والإصرار عليه.

محمد الباز تهجير الفلسطينيين الاحتلال الاسرائيلي الفلسطينيين حرب إبادة

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