ناقد رياضي:كولر لن يوافق على رحيل موديست بسهولة..ومواجهة الأهلي واتحاد جدة متكافئة

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه توقع تقديم مباراة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض تعديل المواعيد منذ أسبوعين، بدلًا مما حدث والإعلان عن تأجيل لقاء الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندري قبل 24 ساعة من المباراة.

وقال الخضري في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "عامر حسين رئيس لجنة المسابقات يبذل جهودًا كبيرًا، وكان من المفترض على اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة التحرك مبكرًا في مثل هذه الملفات، والخطأ في هذه الأزمة من هنا وليس من الكاف".

وأضاف: "لا أعرف سر إصرار النادي الأهلي على إخفاء قائمة لكأس العالم للأندية، والإعلان جاء من الفيفا، فلماذا لم يقم النادي بالكشف عنها بشكل رسمي، واعتقد أن عبدالقادر قريب من الرحيل في ظل استبعاده من القائمة، ولكن معظم اختيارات كولر منطقية بنسبة 99%".

وواصل: "كنت أتمنى وجود صلاح محسن في القائمة، لكن كولر فضل خالد عبدالفتاح في ظل اصابات الخط الخلفي مؤخرا مثل عبدالمنعم وياسر، والفريق يتواجد فيه مهاجم واحد وهو كهربا، في ظل عدم جاهزية موديست ورغم ذلك سيشارك في البطولة، وكان من الأفضل ضم صلاح لكن تواجد المهاجم الفرنسي منطقي في ظل التعاقد معه بمبلغ كبير ورغبة المدير الفني في منحه فرصة التواجد".

وأكمل: "كولر لن يوافق على رحيل أنتوني موديست بسهولة، حتى لا يتم اتهامه بفشل اختياراته للاعبين، وسيمنحه المزيد من الفرص".

وتابع: "الأهلي سيخوض أصعب بطولة لكأس العالم للأندية لو واجه اتحاد جدة في ملعبه ووسط جماهيره، والمنافس ايضا يضم عناصر قوية، لكن تبقى النسب متساوية بين الفريقين".

وأضاف: "تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد بلا مفاجآت، ولكن من الوارد أن يقوم بالدفع بلاعب مختلف في الوسط، ومستوى افشة في الفترة الأخيرة رائع".