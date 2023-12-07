أفاد نبأ عاجل نقلته العربية، إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على معسكر "بيرانيت" الإسرائيلي على حدود لبنان، ولم يتم تحديد الجهة المسئولة عن إطلاقه.

كان قد قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم الخميس، إن استهداف المؤسسات الإعلامية يهدف إلى إسكات كل صوت يفضح العدوان الإسرائيلي.

وأكد ميقاتي، أنه سيضم تقريري العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى الشكوى المقدمة لمجلس الأمن بشأن واقعة 13 أكتوبر الماضي.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن الضربة الإسرائيلية على صحفيين في جنوب لبنان يرجح أن تكون هجوما مباشرا على مدنيين.