كليات جامعة القاهرة تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول .. والحقوق تعقدها بنظام المقالى والبابل شيت

إعلام القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 4 يناير

السيد خاطر: كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية تتميز بتنوع التخصصات بأقسامها العلمية



تستعد كليات جامعة القاهرة ، لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2023-2024 ، حيث أعلنت عدد من الكليات طريقة نظام الامتحانات لهذا العام كما أعلن مجلس الجامعة عن الاستعدادات التى يجب مراعاتها عند وضع الامتحان.

ومن جانبه ، أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 .

وقالت الدكتورة حنان جنيد ، أنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب على الموقع الرسمى للكلية ، على أن تعقد امتحانات الدراسات العليا يوم الخميس 4 يناير القادم ، حضوريا بالكلية .

وفى نفس السياق ، كشف الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب قبل عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

وقال الدكتور محمد سامح ، أعزاؤنا طلاب الكلية الكرام في ضوء استقبال الشكاوى والمقترحات الخاصة بشأن نظام الامتحانات ، قد قررنا فى اجتماع مجلس الكلية أن تكون جميع الامتحانات هذا العام بنظام البابل شيت للفرقة الثانية والثالثة والرابعة، وتطبيق نظام المقالي على الفرقة الأولى للعام الحالي 2023-2024 وما يليها من فرق فى الأعوام القادمة.



على الجانب الأخر ،عقدت كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية جامعة القاهرة، مؤتمرها السنوي السادس والخمسين حول "علوم البيانات"، حيث يأتي المؤتمر في إطار استراتيجية الجامعة في التحول نحو جامعة ذكية رقمية، وتطوير فكر الهيكل المؤسسي، ومواكبة تطور علوم البيانات.

ومن جانبه ، قال الدكتور السيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، إن الكلية تتميز بتنوع التخصصات داخل أقسامها العلمية، وتتضمن تخصصات الإحصاء المختلفة مثل الرياضي، والتطبيقي، والإحصاء الحيوي، والسكاني، بالإضافة إلى تخصصات أخرى مثل علوم الحاسب، ونظم تكنولوجيا المعلومات، وبحوث العمليات، ودعم القرار، وبرنامج علوم البيانات، كما تتضمن حزمة متنوعة من البرامج المهنية مثل إدارة المخاطر والأزمات، والإدارة الحديثة للموارد البشرية، وإدارة المشروعات، والضبط الإحصائي وتوكيد الجودة، وهندسة البرمجيات، وتصميم المواقع.

وأشار الدكتور السيد خاطر، إلى أن المؤتمر تضمن عقد 22 جلسة، وعرض 103 أبحاث، بالإضافة إلى تنظيم 11 فعالية أخرى تتمثل في ندوات وورش عمل، موضحًا أن المحاور الأساسية للمؤتمر تناولت العديد من الموضوعات الفرعية، أهمها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وإدارة المخاطر والأزمات، ومشروعات التنمية، وحوكمة مؤسسات الدولة، وأمن الشبكات والمعلومات، وإنترنت الأشياء وتطبيقاته، والاقتصاد القياسي، بالإضافة إلى السكان والتنمية المُستدامة 2030، وهندسة البرمجيات، وإدارة تكنولوجيا المعلومات، وعلوم الشبكات وأدوات التواصل الاجتماعي.

جامعة القاهرة

ناقش مجلس جامعة القاهرة، الاستعدادات المُبكرة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، والالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية.

وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز، مع تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.

وفي مستهل الاجتماع، أكد مجلس جامعة القاهرة على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر في الانتخابات.