منافس الأهلي المحتمل.. تأكيد تواجد كريم بنزيما في كأس العالم للأندية

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تواجد كريم بنزيما في كأس العالم للأندية.

وكتب حسن : منافس الأهلي المُحتمل .. مدرب الاتحاد يؤكد تواجد كريم بنزيما في كأس العالم للأندية.

وتعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة لاصابة خلال مباراة فريقه يوم أمس الخميس أمام نظيره الخليج.

وأشار تقرير نشرته صحيفة الرياضية السعودية، إلى أن إصابة بنزيما عبارة عن تمدد في العضلة الخلفية، يحتاج معها إلى العلاج ما بين أسبوع إلى 10 أيام.

ويستعد الاتحاد لخوض كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة 6 أندية أخرى على رأسها الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا.

ومن المحتمل أن يلعب الاتحاد ضد الأهلي في الدور الثاني من البطولة، حال اجتاز عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي.