حدث ليلا | بدء فترة الصمت الدعائى فى الانتخابات الرئاسية 2024 .. القضاة يتسلمون أوراق العملية الانتخابية .. نوة قاسم تضرب الإسكندرية .. اعترافات مثيرة لكروان مشاكل

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع صدى البلد موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

استنكر سامح شكري وزير الخارجية فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء بزعم إنقاذهم من نيران الصراع المشتعل بفعل الحرب الدائرة واصفا هذا الطرح بانه مرفوض كليا، في رسالة مباشرة وواضحة تؤكد موقف مصر الثابت من هذا الطرح

قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أن وفقا للتوزيع الجغرافى بدء نقل القضاة المشرفين على الانتخابات إلى الوجة القبلى حيث غادر عدد من القضاة متجهين إلى اسوان.

بدأت منذ قليل فترة الصمت الدعائى فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، والتى تتوقف فيها الدعاية للمرشحين فى الانتخابات الرؤئاسية 2024 داخل مصر، طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بحيث يتاح للناخب التركيز فى اختيار المرشح الذى يرغب فى ترشيحه دون التأثير عليه. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الصمت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة التي تؤثر على البلاد في الساعات الصباحية، موضحة أن الجميع مطالب بالقيادة بـ سرعات منخفضة.

كروان مشاكل الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية بسبب فيديو المطبخ الذي ظهر فيه برفقة المذيعة المغمورة إنجي حمادة إلا أنه تم القبض عليهم في النهاية وباشرت جهات التحقيق التحقيقات معهم. وأدلى كروان مشاكل باعترافات تفصيلية خلال التحقيق معه، حيث أنكر زواجه من المذيعة المغمورة انجي حمادة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 أخريين في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بطريق مطروح إسكندرية الساحلي وتم نقل المصابين لمستشفى فوكة.

حصل صدى البلد على الصور الأولى للحادث الذي وقع منذ قليل بتصادم سيارة ملاكي وميكروباص بطريق مطروح إسكندرية الساحلي أمام قرية فوكة والذي أسفر عنها مصرع 3 أشخاص وأصيب 5 أخريين

قال إكرامي الشحات، نجم النادي الأهلي السابق، إن رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، يحتاج الانضمام إلى نادي جماهيري. وأضاف إكرامي الشحات، فى تصريحات تلفزيونية: "لو رمضان صبحي، خد نصيحتي بشأن انتقاله للزمالك هقوله لأ، ولكن في النهاية القرار قراره". واستطرد قائلا: "لو كان رمضان، استشرني أمر رحيله عن الأهلي

شارك إسلام الشاطر، إسلام الشاطر، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، رسالة قوية وحادة، عبر حسابه على منصة "إكس" تويتر سابقا. وكتب إسلام الشاطر: "مساء الخير.. توضيح بسيط لبعض من الجماهير الغير أهلاوية واللي بتحشر نفسها بيني وبين جمهور الأهلي. اولا: "من حق جمهور الأهلي يقول رأيه في أي موضوع ولو الجمهور

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، عن الكرة الرسمية التى سيتم بها خوض المنافسات، والتى اطلق عليها 𝑪𝑼𝑴𝑩𝑹𝑬 𝒍𝒂 𝒑𝒆𝒍𝒐𝒕𝒂

دعت نقابة المهن التمثيلية مكاتب الكاستينج للتوافد على مقر النقابة لتقنين أوضاعها بعد قرار الفنان أشرف زكي بوقف التعامل معهم.

قالت وزارة العدل الأمريكية إن محكمة اتحادية في لوس أنجلوس وجهت إلى هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، تهمًا بالمشاركة في مخطط على مدى أربع سنوات لتجنب دفع ضرائب تبلغ نحو 1.4 مليون دولار.

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، لقطات مصورة توثق لحظة مهاجمة الطيران الإسرائيلي لعدة مواقع لحزب الله في لبنان.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل. فيما حاصرت قوات الاحتلال مدرسة عوني الحرثاني بالتزامن مع القصف عنيف على المدرسة التي تؤوي ما يقارب ٣ آلاف نازح. وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قد أكد ان الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر والابادة..