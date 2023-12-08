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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لمهاجمة مواقع لحزب الله في لبنان | شاهد

أرشيفية
أرشيفية

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، لقطات مصورة توثق لحظة مهاجمة الطيران الإسرائيلي لعدة مواقع لحزب الله في لبنان.

وقال أدرعي في بيان له عبر حسابه على موقع "إكس": "بين الأهداف التي تمت مهاجمتها، موقع تم منه إطلاق قذائف صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ومواقع عسكرية تصرف فيها مخربو المنظمة وموقع استطلاع".

وفي وقت سابق، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حزب الله من أنه إذا بدأ حربًا شاملة ضد إسرائيل، فإنه سيحول بيروت وجنوب لبنان إلى "غزة وخان يونس"، في إشارة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

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وذكرت صحيفة "هآرتس" أن تصريحات نتنياهو جاءت في اجتماع لتقييم الوضع في القيادة الشمالية الإسرائيلية، بحضور وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة حزب الله اللبنانية وفصائل فلسطينية في لبنان من ناحية أخرى، عندما شنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

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