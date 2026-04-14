أوهمه بشراء منتجات بأسعار مخفضة.. القبض على شخص نصب على طالب بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالى منه بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمديرية أمن الجيزة من نجل القائم على النشر (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليه فى مبلغ مالى عقب إيهامه بقدرته على شراء أحد المنتجات بسعر منخفض من خلال أحد تطبيقات التسويق الإلكترونى ، إلا أنه تحصل على المبلغ المالى ، ولم يقُم باتمام عملية الشراء.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بمحافظة الشرقية).. وتم بإرشاده ضبط كافة المبلغ المالى المستولى عليه ، وبمواجهتـه اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





