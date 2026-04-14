قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خسائر فادحة.. روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
محمود نوفل

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة قوات "الشمال" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 220 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: “تدمير زورقين مسيرين أوكرانيين في البحر الأسود”.

وأضافت: “القوات المسلحة الروسية شنت ضربات على منشآت البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية”.

وتابعت الدفاع الروسية: "وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت من وضعها بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 200 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت أن وحدات مجموعة قوات "الجنوب" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 195 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 14 قنبلة جوية موجهة و6 صواريخ من طراز "هيمارس" و391 طائرة مسيرة.

وأشارت إلى أن وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 280 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأردفت: "وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلت في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 255 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وختمت الوزارة الروسية بيانها قائلة: "وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 30 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية".

روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية الحرب الروسية الأوكرانية الجيش الأوكراني

